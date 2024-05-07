За кулисами инаугурации: кого Запад «сдает» Кремлю?

285 Просмотров

В Кремле состоялась торжественная церемония инаугурации президента РФ — Владимир Путин вступает в свой пятый президентский срок. Всё — по отработанному и очень торжественному ритуалу — в Георгиевском зале Кремля, в присутствии спикеров обеих палат парламента и председателя Конституционного Суда РФ, затем — смотр президентского полка и торжественный церковный молебен…

По логике вещей, вступление Путина в новый президентский срок означает продолжение прежней политики. Однако ещё накануне Владимир Путин провел встречу с правительством РФ — после инаугурации многие эксперты прогнозируют перестановки в правительстве. Правда, кого именно они коснутся, ясности нет, утечек, достойных внимания, тоже, и гадания превалируют над фактами. Премьер-министр РФ Мишустин, уверены многие, сохранит свой пост, но устоит ли министр обороны Сергей Шойгу, чей заместитель недавно был арестован по обвинению в коррупции? Тем более что кому-то, по всей видимости, придется отвечать и за далеко не победную для РФ войну в Украине? Как в Кремле оценят деятельность главы МИД РФ Сергея Лаврова? Коснутся ли перестановки руководства Генштаба ВС РФ? Ответы на эти вопросы будут даны, по всей видимости, уже в ближайшие дни.

Но пока в центре внимания — реакция других стран на инаугурацию Путина.

Комментаторы, особенно западные, предпочитают не особо заострять на этом внимание, но, как показали и выборы, и инаугурация, Запад откровенно отказался от ставки на антипутинскую оппозицию — ту самую, которую принято именовать российской «либеральной тусовкой». Что особенно красноречиво на фоне опыта президентских выборов в Беларуси летом 2020 года, где Запад по сути объявил «альтернативным президентом» Светлану Тихановскую. Ничего подобного в случае с российской оппозицией не произошло.

Об этом не очень принято говорить вслух, но «либеральная тусовка» оказалась не менее «имперской», чем российские власти. И фраза ныне покойного Навального «Крым — не бутерброд», и стенания Шендеровича по поводу «наших мальчиков», воюющих против Украины, и призыв «Дождя» поддержать «чмобиков» — все это не ускользает от внимания западных экспертов. Которые вполне могут вспомнить, к примеру, и предложение Анатолия Чубайса еще в те годы, когда он был вполне себе в фаворе у Кремля, что надо не создавать с Беларусью союзное государство, а включить в состав РФ ее области по отдельности — точно так же РФ включает сегодня в свой состав отдельные области Украины без какого бы то ни было намека на их особый статус. Не говоря о том, что западным лидерам и без нашумевшего фильма Марии Певчих «Предатели» было понятно: что нынешняя российская власть – это за редким исключением выходцы из среды ельцинских «либералов».

Но самое главное, у Запада, похоже, не было уверенности, что «российские либералы» смогут прийти к власти и обеспечить управляемость страны. В той же Беларуси при всей жесткости местных порядков оппозиция смогла вывести на улицы сотни тысяч протестующих, а российские «либералы» при всем надувании щек не смогли даже создать «головную боль» для Кремля — притом что выборы проходили при далеко не лучшем раскладе для правящей команды: санкции, тяжелая и «вязкая» война в Украине, где «Киев за три дня» обернулся уже третьим годом войны, и победа России в ней далеко не гарантирована. А в такой ситуации вполне объяснимо, что Запад, взвесив «за» и «против» и оценив риски, предпочел не «валить» всеми силами нынешний «кровавый кремлевский режим»: слишком уж радикальные перемены в стране с ядерным оружием, межконтинентальными ракетами и стратегическими бомбардировщиками оказались слишком уж пугающим сценарием. Не было даже жесткого бойкота церемонии инаугурации. Евросоюз, как ещё накануне вынужден был признать глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, не смог выработать здесь единой позиции.

Российские власти разослали приглашения на инаугурацию во все аккредитованные в Москве дипломатические представительства, и на церемонию вступления Владимира Путина в должность президента РФ прибыли послы не только «евродиссидентов» в лице Венгрии и Словакии, у которых по многим вопросам особая позиция, не только православной Греции и греческого Кипра, но и Франции. Судя по всему, когда Владимир Путин в своей инаугурационной речи заявил: «Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру» — это был весьма красноречивый месседж.

И, похоже, в Кремле уверены, что без ответа он не останется.

Нурани, обозреватель