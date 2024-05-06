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Мирзоян: У нас есть интерес разблокировать всю транспортную инфраструктуру с Азербайджаном

Мирзоян: У нас есть интерес разблокировать всю транспортную инфраструктуру с Азербайджаном

Мы ведем переговоры искренне, конструктивно и с доброй волей и уверены, что установление окончательного мира действительно отвечает интересам двух народов обеих стран – Армении и Азербайджана. Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и торговли Венгрии, касаясь вопроса, возможно ли в этом году подписать мирный договор и каковы пункты, в которых зафиксированы различия в позициях двух стран.

«Хочу выразить осторожный оптимизм в плане предстоящих переговоров», – добавил министр, имея в виду предстоящую встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Казахстане.

Мирзоян также напомнил, что две страны договорились о принципе, основанном на Алматинской декларации 1991 года, они взаимно подтвердили признание территорий друг друга, и что демаркация должна проходить в соответствии с Декларацией 1991 года.

«И здесь я хочу выразить осторожный оптимизм, что мы сможем достичь соглашения с моим азербайджанским партнером, или эта самая приверженность, тот же принцип будет четко отражен в мирном соглашении, и после этого мы будем очень близки к окончательному урегулированию», – сказал он.

Что касается разблокировки транспортной инфраструктуры, то, по его словам, полного взаимопонимания между сторонами по этому вопросу пока нет.

«Но у нас есть интерес разблокировать всю транспортную инфраструктуру и сообщение с Азербайджаном, на основе суверенитета стран, национальной юрисдикции, а также в соответствии с принципами взаимности и равенства…И теперь, если нам удастся четко зафиксировать все это в мирном соглашении, мы можем сказать, что выходим на этап долгосрочного мира», – сказал он.

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