Ожидается перезапуск франшизы «Бегущий в лабиринте»

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20th Century Studios перезапустит научно-фантастическую франшизу «Бегущий в лабиринте». Оригинальная трилогия выходила с 2014 по 2018 годы.

Сейчас студия занимается поиском сценариста. По данным The Hollywood Reporter, переговоры ведутся с Джеком Пагленом, который наиболее известен по «Превосходству» с Джонни Деппом. Он также работал над «Чужим: Завет» Ридли Скотта. Режиссёр оригинальной трилогии Уэс Болл в этот раз станет продюсером.

Перезагрузка не будет прямым продолжением или переделкой уже вышедших фильмов. Источники не стали развивать эту тему, но, возможно, нас ждёт что-то в стиле «Планеты обезьян: Новое царство», которую снял Болл. Напомним, грядущий боевик — это перезапуск франшизы, но не ремейк. Лента не повторяет предыдущие истории, а объединяет их. Действие в ней происходит через несколько поколений после событий предыдущей части.

Франшиза «Бегущий в лабиринте» основана на бестселлерах Джеймса Дэшнера. Сюжет рассказывает о Томасе, который однажды просыпается в лабиринте среди своих сверстников. Подростки пытаются выбраться из замкнутого пространства, но сделать это практически невозможно — в нём обитают смертоносные механические существа, а конструкция постоянно меняется. Общие сборы трилогии составляют 950 миллионов долларов.