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Главное Культура

В США скончался известный художник-абстракционист

В США скончался известный художник-абстракционист

В возрасте 87 лет ушёл из жизни американский художник-абстракционист Фрэнк Стелла. По словам его жены, причиной смерти стала лимфома.

«Фрэнк Стелла, чьи лаконичные «чёрные картины» в тонкую полоску конца 1950-х годов закрыли дверь для абстрактного экспрессионизма и указали путь в эру холодного минимализма, умер в субботу в своём доме в Вест-Виллидж в Манхэттене», — сообщила New York Times.

Художник появился на свет 12 мая 1936 года в Молдене, округ Мидлсекс, штат Массачусетс. Его мать писала пейзажи, а отец был увлекающимся живописью врачом. Сам Стелла стал первым абстракционистом, приглашённым читать лекции в Гарварде. Он стоял у истоков минимализма и, как отмечает газета, был доминирующей фигурой в послевоенном искусстве США.

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