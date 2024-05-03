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Руководители информационных агентств стран СНГ приглашены к участию в Глобальном медиафоруме в Шуше

Руководители информационных агентств стран СНГ приглашены к участию в Глобальном медиафоруме в Шуше

Председатель Правления Азербайджанского государственного агентства – АЗЕРТАДЖ Вугар Алиев пригласил своих коллег из Содружества независимых государств (СНГ) к участию в Глобальном медиафоруме, который пройдет 22 июля текущего года в азербайджанском городе Шуша. Приглашение было озвучено в пятницу на XXXI заседании Совета руководителей государственных информационных агентств (Информсовет) СНГ в Баку, сообщает «Азертадж».

Вугар Алиев также отметил, что в рамках форума планируется провести первое совместное заседание Правления Альянса тюркских информационных агентств.

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