3 мая — Всемирный день свободы печати

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В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати (World Press Freedom Day). Данное решение явилось результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года «О содействии обеспечению свободы печати в мире» признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества.

Эта дата была выбрана в ознаменование Виндхукской декларации по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской печати, организованном ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций в Виндхуке (Намибия).

Всемирный день свободы печати является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека.

Всемирный день свободы печати предоставляет международному сообществу возможность отдать дань памяти профессиональным работникам средств массовой информации, которые погибли при исполнении своих обязанностей.