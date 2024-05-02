В НАТО обвинили Россию и пообещали продолжить снабжать Украину

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Североатлантический альянс обвинил Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории альянса, включая «дезинформацию и саботаж», и пообещал, что продолжит снабжать Украину, несмотря ни на что.

Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении НАТО.

По информации дипломатического источника ТАСС, в Брюсселе в четверг состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов, на котором обсуждались расследования в странах НАТО тайной деятельности в интересах России. Заявление было принято по итогам этой встречи.

«Страны НАТО глубоко озабочены недавними вредоносными действиями на территории альянса, включая те, в результате которых были начаты расследования и многие лица были обвинены в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании», – говорится в заявлении. В нем отмечается, что эти действия включают «дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибернетические операции и другие гибридные операции».

Страны НАТО, следует из заявления, намерены обеспечить свою готовность «защищаться от гибридных действий или нападений». В документе подчеркивается, что подобные действия «не удержат НАТО от продолжения снабжения Украины».

В НАТО подчеркнули, что «поддерживают и проявляют солидарность с этими странами-членами».

«Мы будем действовать индивидуально и коллективно в ответ на эти действия и будем продолжать тесно координировать наши действия. Мы будем продолжать укреплять нашу устойчивость, применять и улучшать инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы отвечать на российские гибридные действия и ослаблять их», – говорится в заявлении альянса.