Силовики задерживают протестующих в Тбилиси (обновлено, видео) |
Проживающие в Азербайджане украинцы высоко ценят помощь и поддержку Баку |
Пашазаде сравнил исламофобов во Франции с армянскими оккупантами |
Гюлер исключил передачу С-400 Украине |
На ВДНХ расскажут о роли Азербайджана в победе над фашизмом |
Турция свернула все торговые сделки с Израилем |
В шушинской мечети почтили память шехидов (фото) |
Кыргызстан не советует согражданам ездить в Россию |
Власти Грузии отказались от переговоров с США |
Главное Мир

В НАТО обвинили Россию и пообещали продолжить снабжать Украину

В НАТО обвинили Россию и пообещали продолжить снабжать Украину

Североатлантический альянс обвинил Россию в «гибридной вредоносной деятельности» на территории альянса, включая «дезинформацию и саботаж», и пообещал, что продолжит снабжать Украину, несмотря ни на что.

Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении НАТО.

По информации дипломатического источника ТАСС, в Брюсселе в четверг состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов, на котором обсуждались расследования в странах НАТО тайной деятельности в интересах России. Заявление было принято по итогам этой встречи.

«Страны НАТО глубоко озабочены недавними вредоносными действиями на территории альянса, включая те, в результате которых были начаты расследования и многие лица были обвинены в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании», – говорится в заявлении. В нем отмечается, что эти действия включают «дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибернетические операции и другие гибридные операции».

Страны НАТО, следует из заявления, намерены обеспечить свою готовность «защищаться от гибридных действий или нападений». В документе подчеркивается, что подобные действия «не удержат НАТО от продолжения снабжения Украины».

В НАТО подчеркнули, что «поддерживают и проявляют солидарность с этими странами-членами».

«Мы будем действовать индивидуально и коллективно в ответ на эти действия и будем продолжать тесно координировать наши действия. Мы будем продолжать укреплять нашу устойчивость, применять и улучшать инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы отвечать на российские гибридные действия и ослаблять их», – говорится в заявлении альянса.

Теги:
Из этой рубрики
Сильный пожар в Москве (видео)
Мир

Сильный пожар в Москве (видео)

2024/05/02, 23:11
Кобахидзе передумал лететь в США из-за ультиматума по законопроекту об иноагентах
Мир

Кобахидзе передумал лететь в США из-за ультиматума по законопроекту об иноагентах

2024/05/02, 22:52
В НАТО обвинили Россию и пообещали продолжить снабжать Украину
Мир

В НАТО обвинили Россию и пообещали продолжить снабжать Украину

2024/05/02, 22:23
Силовики задерживают протестующих в Тбилиси (обновлено, видео)
Мир

Силовики задерживают протестующих в Тбилиси (обновлено, видео)

2024/05/02, 22:11
Разведка США не верит в завершение войны в Украине в ближайшее время
Мир

Разведка США не верит в завершение войны в Украине в ближайшее время

2024/05/02, 21:23
Попытка нападения на кортеж Нетаньяху в Тель-Авиве
Мир

Попытка нападения на кортеж Нетаньяху в Тель-Авиве

2024/05/02, 20:56
Путин велел наградить школьников, спасавших людей в "Крокусе"
Мир

Путин велел наградить школьников, спасавших людей в «Крокусе»

2024/05/02, 19:58
Кыргызстан не советует согражданам ездить в Россию
Мир

Кыргызстан не советует согражданам ездить в Россию

2024/05/02, 18:01
Макрон: "У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить в Украине"
Мир

Макрон: «У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить в Украине»

2024/05/02, 17:24