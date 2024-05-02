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Проект «Построй будущее своими руками» в женском приюте

Проект «Построй будущее своими руками» в женском приюте

Состоялся очередной тренинг в рамках проекта «Построй будущее своими руками», реализуемого Azercell и Общественным Объединением Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək». На этот раз в тренинге, проходившем в приюте Общественного объединения помощи женщинам «Təmiz dünya», наряду с женщинами приняли участие и подростки. В ходе обучения специалисты Академии Azercell рассказали о «мягких» навыках, таких как внутренняя мотивация, коммуникабельность, эмпатия и эмоциональный интеллект.

Основная цель тренинга заключалась в содействии реинтеграции жителей приюта в общество, их возвращении к трудовой деятельности, а также в расширении возможностей для построения карьеры. Постояльцы женского приюта, которые, в свою очередь, поделились с экспертами своими целями и планами в образовании и карьере, получили необходимые рекомендации.

Участники тренинга также были проинформированы о деятельности службы «Женская горячая линия», которой они могут воспользоваться в любое время.

Целью службы «Женская горячая линия», созданной по инициативе и при поддержке Azercell, является предоставление эффективной психологической, эмоциональной и социальной поддержки женщинам, а также оказание первой помощи жертвам насилия в вопросах реабилитации и реинтеграции в общество. При необходимости их перенаправляют в юридические клиники по месту жительства, реабилитационные центры, приюты и НПО, предоставляющие юридические консультации.

С круглосуточной службой «Женская горячая линия» можно связаться по короткому номеру 116111, через социальные сети Facebook и Instagram, а также онлайн-чат на сайте Общественного объединения.

Видеоматериал о тренинге, проведенном в женском приюте:

https://www.youtube.com/watch?v=gDYaDw5ZPXI

Проект «Построй будущее своими руками» в женском приюте

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