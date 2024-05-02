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Израиль ставит ультиматум

Израиль ставит ультиматум

Израиль заявил американской стороне, что если Международный уголовный суд (МУС) выдаст ордера на арест израильских чиновников, то израильская сторона будет добиваться краха Палестины.

Израиль полагает, что чиновники Палестинской автономии оказывают давление на прокурора МУС, чтобы против израильских властей был выдан ордер, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«Израиль сообщил администрации Байдена, что если ордера на арест будут выданы, он будет считать Палестинскую администрацию ответственной и предпримет ответные решительные действия, которые могут привести к её краху», — отмечается в материале.

Предполагается, что Израиль, в качестве одного из шагов против Палестины, мог бы заморозить переводы налоговых поступлений, которые Израиль собирает для Палестинской администрации.

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