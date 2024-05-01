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Деми Мур готовит себя к «эмоциональному прощанию» с Брюсом Уиллисом

Деми Мур готовит себя к "эмоциональному прощанию" с Брюсом Уиллисом

Актриса Деми Мур заявила, что начала готовиться к «эмоциональному прощанию» со своим бывшим мужем Брюсом Уиллисом, страдающим от прогрессирующей лобно-височной деменции. По данным In Touch Weekly, ей непросто видеть то, как артист постепенно перестаёт узнавать родных.

«Когда ты отпускаешь то, кем он был или кем, по твоему мнению, он должен был быть, тогда ты можешь воспринимать настоящее как оно есть, принять радость и любовь, которые есть», — отметила она.

Деми Мур и Брюс Уиллис прожили в браке десять лет, однако после развода смогли сохранить дружеские отношения. Более того, актриса отлично ладит с его новой супругой Эммой Хеминг.

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