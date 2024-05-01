Пашинян разъяснил, зачем Армении нужна нормализация с Азербайджаном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении объяснил соотечественникам, зачем нужна нормализация с Азербайджаном.

«Поскольку граница с Азербайджаном не делимитирована, существует определенный риск возникновения конфликтов. Для того чтобы минимизировать этот риск, мы начинаем с тех мест, где конфликтный потенциал наиболее высок, чтобы ситуация оставалась под контролем», – отметил армянский лидер.

«В ходе процесса делимитации правительство РА ставило перед собой задачу принять принцип, который создаст законные основания не только для восстановления границы на отдельных участках, но и для всей границы между РА и Азербайджаном», – заявил Пашинян.

«6 октября 2022 года мы достигли соглашения с Азербайджаном о признании территориальной целостности и суверенитета друг друга на основе Алма-Атинской декларации. Мы договорились, что Алма-Атинская декларация станет основой процесса делимитации. В настоящее время крайне важно продемонстрировать на практике нашу приверженность этому процессу», – сказал он.