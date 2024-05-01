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В Азербайджане животные покусали 8 712 человек за три месяца

В Азербайджане животные покусали 8 712 человек за три месяца

В Азербайджане животные покусали 8 712 человек за три месяца этого года.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения.

В центре отметили, что в прошлом году было зарегистрировано на 242 случая меньше.

В 4 тыс. 788 случаях укусившие животные (собаки, кошки) были известны, в 3 тыс. 924 случаях укусившие животные (собаки, кошки, крысы) неизвестны.

Республиканский центр не регистрировал случаев заражения бешенством в этом году, тогда как один инцидент фиксировался в прошлом году.

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