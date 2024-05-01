В Стамбуле начались столкновения между демонстрантами и полицией (видео) |
Полиция штурмовала здание Колумбийского университета, захваченное пропалестинскими демонстрантами |
The National Interest о Рубене Варданяне: Нобелевская премия мира снова «убила сатиру» |
Ильхам Алиев выступает на VI Всемирном форуме межкультурного диалога (видео) |
Стычки в Тбилиси: в ход пошли перцовый газ и водомет (обновлено, фото, видео) |
Киев приветствует делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией |
В США верят в мир на Южном Кавказе |
Генсек ЛАГ настаивает на углублении связей с Азербайджаном |
Остин пообещал Киеву поставки ATACMS по максимуму |
Главное Общество

Молодежь Азербайджана продолжает добиваться успешных результатов в сфере информационных технологий

Молодежь Азербайджана продолжает добиваться успешных результатов в сфере информационных технологий

С 16 по 21 апреля 2024 года в городе Шумен (Болгария) прошел турнир высокого уровня по информатике. Представители Азербайджана, проходящие подготовку к международным олимпиадам по информатике в рамках партнерства ООО «Azercell Telecom» с Министерством науки и образования, добились успешных результатов на этом конкурсе знаний. Школьники, принявшие участие в олимпиаде в онлайн-формате, завоевали в общей сложности 10 медалей, в числе которых 5 серебряных медалей в старшей возрастной группе и 5 бронзовых медалей в младшей возрастной группе.

Подготовительный процесс осуществляется Институтом образования Азербайджанской Республики. В начале каждого учебного года среди школьников, добившихся высоких результатов на республиканских олимпиадах и конкурсах, проводится отбор для прохождения подготовки к участию в международных олимпиадах.

Следует отметить, в рамках сотрудничества Министерства науки и образования и OOO «Azercell Telecom» с 2017 года азербайджанские школьники, успешно представляющие нашу страну на различных международных олимпиадах и конкурсах, довели количество завоеванных медалей до 70, в числе которых 4 золотые, 21 серебряная и 45 бронзовых медалей.

Теги:
Из этой рубрики
Завтра в Азербайджане на одного депутата станет меньше
Общество

Завтра в Азербайджане на одного депутата станет меньше

2024/05/01, 13:20
Ильхам Алиев принял делегацию муфтиев Северо-Кавказского региона России (фото)
Общество

Ильхам Алиев принял делегацию муфтиев Северо-Кавказского региона России (фото)

2024/05/01, 13:14
Молодежь Азербайджана продолжает добиваться успешных результатов в сфере информационных технологий
Общество

Молодежь Азербайджана продолжает добиваться успешных результатов в сфере информационных технологий

2024/05/01, 12:49
Ильхам Алиев принял делегацию религиозных лидеров тюркских стран (фото)
Общество

Ильхам Алиев принял делегацию религиозных лидеров тюркских стран (фото)

2024/05/01, 12:36
Депутат сетует, что азербайджанские предприятия производят слишком мало водки
Общество

Депутат сетует, что азербайджанские предприятия производят слишком мало водки

2024/05/01, 12:07
Киев просит Баку о машине для обезвреживания мин
Общество

Киев просит Баку о машине для обезвреживания мин

2024/05/01, 11:55
«Nar» готовит специалистов в сфере связи
Общество

«Nar» готовит специалистов в сфере связи

2024/05/01, 11:38
Ильхам Алиев: Для граждан Азербайджана мультикультурализм – это не абстрактное понятие, а образ жизни
Общество

Ильхам Алиев: Для граждан Азербайджана мультикультурализм – это не абстрактное понятие, а образ жизни

2024/05/01, 10:48
Ильхам Алиев выступает на VI Всемирном форуме межкультурного диалога (видео)
Общество

Ильхам Алиев выступает на VI Всемирном форуме межкультурного диалога (видео)

2024/05/01, 09:59