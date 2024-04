Азербайджан и Украину объединяет проблема разминирования (фото)

Разминирование деоккупированных территорий – проблема, объединяющая Азербайджан и Украину.

Данное заявление вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк обнародовала в соцсети после встречи с представителями Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

«Разминирование деоккупированных территорий – это гуманитарная проблема, которая нас объединяет. От имени Украины и Верховной Рады я выразила благодарность Азербайджанской Республике за значительную помощь Украине в процессе разминирования.

Азербайджан проводит учения по разминированию. Они наладили собственное производство саперных машин. Азербайджан недавно передал Украине одну из них для обезвреживания противопехотных мин. Теперь это оборудование работает в Харьковской области!

Я также попросил азербайджанскую сторону предоставить Украине технику для обезвреживания противотанковых мин. Украина сегодня является самой заминированной страной в мире. И мы ценим любую гуманитарную помощь, направленную на спасение жизней от этой самой смертельной угрозы», – написала она.

🇺🇦🇦🇿 I started my work in Baku with a meeting with the First Deputy Head of the Mine Action Agency of the Republic of Azerbaijan, Bahruz Mammadov.

Demining of the de-occupied territories is a humanitarian challenge that unites us.

On behalf of #Ukraine and the @ua_parliament,… pic.twitter.com/e60iqbYtpn

— Olena Kondratiuk (@Ole_Kondratiuk) April 30, 2024