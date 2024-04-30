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В Тбилиси силовики задерживают протестующих (обновлено, фото, видео)

В Тбилиси силовики задерживают протестующих (обновлено, фото, видео)

21:46 Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать демонстрантов на митинге против закона об иностранных агентах.

Изначально правоохранители перекрыли части подходов к зданию парламента страны, возле которого проходит митинг.  Затем сотрудники сил правопорядка начали точечные задержания.

При этом массовых задержаний на акции пока нет — силовики только теснят протестующих, блокируя им возможность покинуть территорию перед зданием парламента.

***

21:33 В Тбилиси у здания парламента Грузии проходит акция протеста против закона об иноагентах. Вот уже 16-й день подряд в столице не утихает протест против второй попытки партии власти принять законопроект теперь уже под названием «О прозрачности иностранного влияния», передает SOVA.

В руках собравшихся — флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты.

«Враг, пусть даже ты нас угнетешь, — мы не заплачем. Плач — ваше правило. Мы не единожды были в таком положении, но не издали даже звука», — написано на одном из ватманов.

Участники митинга заявляют, что этот закон — российский, и он не может выражать интересы граждан Грузии.

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