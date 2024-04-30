В Индонезии вновь «проснулся» вулкан Руанг (видео)

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Новое извержение вулкана Руанг произошло на небольшом одноименном острове в индонезийской провинции Северный Сулавеси. Об этом сообщило главное японское метеорологическое управление.

По данным специалистов, вулкан выбросил столб дыма и вулканического пепла на высоту 19 км.

Вулкан Руанг извергался пять раз 17 апреля и еще три раза 20 апреля. Перед этим с острова Руанг были эвакуированы 828 человек, о пострадавших не сообщалось.

Уровень опасности в районе вулкана повышен до максимального четвертого по принятой в Индонезии классификации извержений. Из-за вулканической активности закрыт аэропорт в городе Манадо (административный центр провинции Северный Сулавеси). Это привело к отмене более 40 авиарейсов.

