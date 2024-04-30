В Армении Соловьева заменят культурой

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Передачу российского ведущего Владимира Соловьева в общественном мультиплексе Армении заменит культурная или художественная программа, сообщает «Спутник Армения№, ссылаясь на заявление, сделанное главой Комиссии по телевидению и радио Тиграном Акопяном в парламенте.

Он напомнил, что телекомпании действуют в рамках межгосударственного договора и полномочия комиссии заключаются в том, чтобы составить протокол по итогам мониторинга и направить в министерство высокотехнологической промышленности.

Т.Акопян также добавил, что в последний раз протокол в связи с российскими каналами был отправлен две недели назад.