Завтра в Баку будет 26 градусов тепла

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1 мая в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, умеренный юго-восточный ветер временами усилится.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 14-18° тепла, днем 21-26° тепла.

Атмосферное давление опустится с 762 мм рт.ст. до 759 мм.рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 55-65%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные осадки, грозы, град. Ночью и утром местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла.