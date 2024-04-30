TikTok могут заблокировать в Евросоюзе

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Соцсеть TikTok могут заблокировать на территории Евросоюза.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует газета Politico.

«Это не исключено», — отметила она.

Фон дер Ляйен напомнила, что ЕК стала первой организацией в мире, которая запретила своим сотрудникам устанавливать TikTok на рабочие телефоны.

На прошлой неделе TikTok приостановила работу программы вознаграждения пользователей. Причиной такого шага стало очередное предупреждение со стороны Европейской комиссии.