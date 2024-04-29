Ева Лонгория ради ребенка переехала с мужем в Испанию

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Американская актриса Ева Лонгория и ее муж Хосе Бастон покидают Лос-Анджелес и переезжают в Испанию ради своего пятилетнего сына. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее супруги выставили на продажу свой дом в Беверли-Хиллз, но его никто не купил. Так что недавно супруги снизили цену на свой дом с восемью спальнями с $22,8 млн до $18,9 млн и уже начали перевозить свои вещи в недавно отремонтированный дом в Марбелье.

«Супруги хотят взрастить своего сына в той местности, где он не будет втянут в цикличность голливудской жизни, а будет наслаждаться красотами природы. Оба супруга очень этому рады, хотя в Голливуде у звезды было все, чего ни пожелаешь», – сказал инсайдер.