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Дочь Машкова, осудившая вторжение России в Украину, отреклась от отца

Дочь Машкова, осудившая вторжение России в Украину, отреклась от отца

Российская актриса Мария Машкова, эмигрировавшая в Америку, рассказала, что больше не думает о своем отце и не переживает относительно отношений с ним после того, как он призывал ее покаяться за осуждение войны в Украине и вернуться в Россию.

Она заявила, что не будет инициировать встречу с ним.

«Прошел этот период. Я почти сорок лет инициировала встречи, хотела, чтобы он был в моей жизни. А сейчас нет. Просто он остался таким молодым, усатым, классным парнем, моим папой в районе 23-24 лет. Для меня он такой. Но встречаться с ним… Я не могу пока представить такую инициативу ни с его стороны, ни с моей. Зачем?» – приводит «Униан» ее слова.

Стоит отметить, что Мария в первые дни полномасштабного российского вторжения осудила власти России и выразила поддержку украинцам.

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