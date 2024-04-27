В Иране назвали виновника терактов в России

87 Просмотров

Теракты в России и Иране стали результатом поддержки террористических группировок со стороны США и других государств Запада.

Об этом заявил министр обороны исламской республики Мохаммад Реза Аштияни на встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу в Астане, передает ТАСС.

«Теракты в России и Иране являются результатом поддержки террористических группировок со стороны западных государств, в особенности со стороны Соединенных Штатов», – приводит слова Аштияни иранское агентство Tasnim.

По информации агентства, глава иранского оборонного ведомства, говоря о расширении НАТО на восток, подчеркнул, что государства – члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны использовать потенциал объединения для нейтрализации общих угроз.