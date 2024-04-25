Нетаньяху назвал пропалестинских студентов в США антисемитами (видео)

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил возмущение по поводу продолжающихся в университетах США протестов в поддержку Палестины, назвал их антисемитскими и потребовал пресечь эти выступления.

«То, что происходит в кампусах американских вузов, ужасно. Антисемитские толпы захватили ведущие университеты. Они призывают к уничтожению Израиля. Они нападают на еврейских студентов. Они нападают на еврейских преподавателей. Это напоминает то, что проиcходило в немецких университетах в 1930-х годах. Это необходимо остановить и осудить однозначно. Но этого не произошло. Реакция нескольких ректоров университетов постыдна», – заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.

По оценке премьера, в США и во всем западном обществе наблюдается «экспоненциальный рост антисемитизма», грозящий «ужасными последствиями». «Израиль пытается защитить себя от геноцида, от террористов, которые прячутся за спинами мирных жителей, однако именно Израиль обвиняют в геноциде, голоде и других военных преступлениях. Все это одна большая ложь. Но это не ново. Мы видели в истории, что антисемитским нападениям всегда предшествовали осуждение и клевета, невероятная ложь, высказанная против еврейского народа, но люди ей верили», – убежден он.

Нетаньяху подчеркнул необходимость срочно остановить антисемитизм, сравнив это явление с «канарейкой в угольной шахте», которую брали с собой шахтеры в забой, чтобы вовремя засечь утечку угарного газа. Антисемитизм, уверен премьер, «всегда предшествует масштабным пожарам, охватывающим весь мир». «Поэтому я прошу всех вас, как евреев, так и неевреев, всех, кого беспокоит наше общее будущее и наши общие ценности, встать, высказаться, быть услышанными. Остановите антисемитизм сейчас», – заключил он.

