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Опрос: 75% опрошенных в Азербайджане хотят блокировки TikTok

Опрос: 75% опрошенных в Азербайджане хотят блокировки TikTok

74,9% опрошенных в Азербайджане хотят, чтобы к социальной сети «TikTok» были применены ограничения.

Это следует из опроса, проведенного Центром социальных исследований.

По результатам опроса 74,9% заявили, что ограничения следует применить к социальной сети «TikTok», 21,2% заявили, что не поддерживают ограничения, 3,9% затруднились ответить.

При этом среди опрошенной молодежи двое из трех против запрета.

Опросы проводились 15–18 марта 2024 года с использованием среди 390 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Опрос: 75% опрошенных в Азербайджане хотят блокировки TikTok

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