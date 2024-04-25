Опрос: 75% опрошенных в Азербайджане хотят блокировки TikTok

74,9% опрошенных в Азербайджане хотят, чтобы к социальной сети «TikTok» были применены ограничения.
Это следует из опроса, проведенного Центром социальных исследований.
По результатам опроса 74,9% заявили, что ограничения следует применить к социальной сети «TikTok», 21,2% заявили, что не поддерживают ограничения, 3,9% затруднились ответить.
При этом среди опрошенной молодежи двое из трех против запрета.
Опросы проводились 15–18 марта 2024 года с использованием среди 390 респондентов в возрасте 18 лет и старше.