Спикер парламента Армении: Часть газа, который мы приобретаем у России, является азербайджанской

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Армения хочет закупать азербайджанский газ. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил на брифинге, что Ереван готов обсудить с Баку вопрос закупки газа.

«Считаю позитивным, если Армения будет покупать газ у Азербайджана, нам нужно обсудить этот вопрос. Даже сейчас часть газа, который мы приобретаем у РФ, является азербайджанской», – заявил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения в будущем сможет приобретать азербайджанский газ.

«Потенциально Армения также может быть получателем азербайджанского газа, особенно учитывая очень льготную цену на газ, поставляемый в Грузию. И с точки зрения близости, с точки зрения инфраструктуры, конечно, было бы естественно иметь такого рода сотрудничество», – сказал Ильхам Алиев, выступая на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана».