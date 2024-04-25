Сийярто: Начало делимитации между Азербайджаном и Арменией будет способствовать продвижению мира

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Начало процесса делимитации границ между Азербайджаном и Арменией будет способствовать продвижению мира и процветания в регионе.

Об этом сказал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе совместного брифинга с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым, передает Report.

Сийярто также отметил, что Венгрия готова оказать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных территорий.

«Мы готовы помочь восстановить мир между двумя странами», добавил глава МИД.