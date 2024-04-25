Завтра в Баку будет 29 градусов тепла

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26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем 24-29° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 763 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем на некоторых горных территориях возможны кратковременные осадки, слабый туман. Восточный ветер в ряде восточных районов временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 26-31° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 15-20° тепла.