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Алиев: Если они не хотят, чтобы это была российская пограничная служба, они должны это открыто сказать

Алиев: Если они не хотят, чтобы это была российская пограничная служба, они должны это открыто сказать

Армения проиграет. Они хотят стать перекрестком. Да, они называют его «перекрестком мира». Но для того, чтобы стать перекрестком мира, они сначала должны договориться с нами. Об этом сказал президент, выступая на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана».

«Потому что если Азербайджан не согласится на это, это будет всего-навсего бумажкой или заявлением. Без договора с нами это совершенно бесполезно. К сожалению, они пытаются обсуждать это с разными странами, расположенными очень-очень далеко от региона, но когда дело доходит до дела, с нами это обсуждать не хотят. Наша позиция очень ясна: трехстороннее Заявление должно соблюдаться, а сухопутный доступ из материкового Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику через Армению должен быть обеспечен международным механизмом контроля и безопасности. Если они сейчас по каким-то причинам не хотят, чтобы это была российская пограничная служба, они должны это открыто сказать. Но опять же, это то, что они подписали сами, и они должны уважать свою подпись», – подчеркнул глава государства.

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