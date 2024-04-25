Алиев: Россия никогда не уйдёт из этого региона

607 Просмотров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», заявил, что Россия никогда не уйдет из региона Южного Кавказа.

«Россия – сосед Азербайджана и страна, с которой мы ведём очень активное сотрудничество в различных областях. Вчера во время встречи с Президентом Путиным мы широко обсуждали эти вопросы — наше экономическое сотрудничество, особенно в области транспорта, большой объем сотрудничества в гуманитарной сфере. В Азербайджане функционирует более 300 русских школ. Те, кто предпочитает учиться в российских школах, выбирают именно их. Так что у нас много общего, и, конечно, как у региональной, кавказской страны, потому что часть Кавказа находится в пределах России. Конечно, Россия никогда не уйдёт из этого региона, так как она находится в этом регионе. Думаю, все страны Южного Кавказа должны быть заинтересованы в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией, основанные на взаимном уважении, суверенитете, территориальной целостности и взаимном интересе. Думаю, пример Азербайджана наглядно демонстрирует, что это возможно.

Кстати, это тоже была одна из тем, которую мы вчера обсуждали с моим российским коллегой. Нам удалось выработать такой формат сотрудничества, который является взаимовыгодным. Существуют определенные фобии, стереотипы, пропаганда. Но я думаю, что в случае с Азербайджаном видно, что все это слишком преувеличено. Защитить свой суверенитет, свою независимость не только формально, но и реально, свою независимую политику, оставаясь при этом в хороших отношениях с Россией, возможно. Это абсолютно возможно. Просто взгляните на российско-азербайджанские отношения. Кстати, мы и это обсуждали. В бывшем СССР есть ещё много народов, которые ближе к России по этническим или конфессиональным признакам. Но сравните их отношения с Россией с нашими. Уверен, что эти позитивные тенденции будут продолжаться и впредь. Азербайджан играет важную роль на Кавказе, на Южном Кавказе, и эта роль растёт, что только на пользу», – отметил президент.