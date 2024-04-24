В России заочно арестовали Гарри Каспарова

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Сыктывкарский городской суд заочно арестовал российского шахматиста Гарри Каспарова и бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова по обвинению в создании «террористического сообщества», финансировании «террористической деятельности» и публичных призывах к терроризму.

Вместе с ними обвинения также заочно предъявлены активистке Евгении Чириковой и бывшему исполнительному директору российского движения «Солидарность» Ивану Тютрину. Всем четверым вменяют статьи 205.1, 205.2 и 205.4. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Коми, уточняется в пресс-релизе суда.

Фабула обвинения и подробности в сообщении не раскрываются. Также не уточняется, по какой причине дело возбуждено управлением ФСБ по Коми.