Серж Саргсян подталкивает соотечественников к свержению Пашиняна

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Отстранить Никола Пашиняна от власти реально, самый правильный и доступный путь – выразить ему недоверие. Об этом сообщил третий президент Республики Армения, глава Республиканской партии Армении Серж Саргсян, который вместе со своими сторонниками участвует в традиционном факельном шествии.

Саргсян заявил, что время выразить недоверие еще придет.

«Как вы думаете, «Честь имею» или две фракции смогут это сделать?» – сказал Саргсян, отвечая на вопрос, почему такой процесс не инициируется сейчас.

На замечание журналиста Саргсян ответил, что, возможно, для этого необходимо и общественное давление. «Обеспечьте это общественное давление, задайте им такие острые вопросы, посмотрите, что они скажут», – сказал третий президент Армении.

Саргсян ответил на замечание, что граждане, когда-то отвергшие его, теперь требуют от него решения сложной ситуации. «Когда я увижу, что ожидающих много, я подскажу вам пути решения», – сказал Саргсян.