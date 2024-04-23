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Байрамов: Баку предотвратит вмешательство в нормализацию отношений с Ереваном

Байрамов: Баку предотвратит вмешательство в нормализацию отношений с Ереваном

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего официального визита в Чешскую Республику выступил в Институте «CEVRO» на встрече с представителями мозговых центров на тему «Приоритеты внешней политики Азербайджана».

Согласно информации МИД, в своем выступлении министр Джейхун Байрамов рассказал об основных направлениях внешней политики Азербайджана, текущем состоянии и перспективах азербайджано-чешских отношений, о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, реалиях и вызовах постконфликтного периода, а также работе, проделанной Азербайджаном в сфере энергетической безопасности, транспорта и связи в широком регионе.

Было отмечено, что Азербайджан активно участвует в продвижении форматов регионального сотрудничества, способствует продвижению совместных проектов, особенно в области экономики, энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций.

Министр Джейхун Байрамов сказал, что после полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана появились новые возможности для построения мира и доверия в регионе. Было отмечено, что наша страна полна решимости продвигать повестку нормализации с Арменией на двусторонней основе, а также предотвращать внешнее вмешательство в этот процесс. Подчеркнуто, что недавнее возвращение Арменией 4 азербайджанских сел путем переговоров является многообещающим прогрессом для будущего мирного процесса.

Информируя участников встречи о председательстве Азербайджана в COP29, проводимой подготовке, министр Джейхун Байрамов отметил, что это председательство в свою очередь характеризует важность, которую страна придает борьбе с изменением климата.

Затем министр Джейхун Байрамов ответил на многочисленные вопросы участников встречи.

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