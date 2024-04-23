ANAMA информирует Конгресс о минной проблеме Азербайджана

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Делегация в составе помощников членов Конгресса США проинформирована о минной проблеме Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

Заместитель председателя правления ANAMA Самир Поладов дал информацию о деятельности, целях и задачах Агентства, операциях по гуманитарному разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о масштабах минной проблемы в нашей стране и последствиях, вызванных этой проблемой.

Были даны ответы на интересующие делегацию вопросы.