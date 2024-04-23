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Эльнур Мамедов: Армения выдавала фейковые аккаунты в соцсетях за азербайджанские

Эльнур Мамедов: Армения выдавала фейковые аккаунты в соцсетях за азербайджанские

Армения создавала фейковые аккаунты в соцсетях, которые якобы принадлежали азербайджанским пользователям. Посредством их транслировались разжигающие ненависть высказывания.

Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов в ходе первого раунда устных аргументов азербайджанской стороны в рамках слушаний по делу о применении ICERD (Азербайджан против Армении) в Международном суде в Гааге, передает Report.

«В 2021 году Twitter выявил более 30 аккаунтов, связанных с правительством Армении, которые либо распространяли разжигающие ненависть к азербайджанцам высказывания, либо были фейковыми, якобы принадлежащими азербайджанским пользователям и выражающими ненависть к армянам», – сказал он.

Мамедов отметил, что официальный представитель Армении в ходе слушаний заявил, что Азербайджан не в состоянии представить какие-либо видеодоказательства расовых преступлений Армении.

«Это, опять же, явная ложь. Вопреки утверждению представителя Армении, только к иску Азербайджана было приложено не менее 17 видеозаписей, демонстрирующих ужасающие зверства, совершенные против азербайджанцев. Поэтому иск Азербайджана против Армении явно подпадает под юрисдикцию конвенции по существу,»- заявил он.

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