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В Казахстане хотят заблокировать TikTok

В Казахстане хотят заблокировать TikTok

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева в кулуарах Мажилиса высказалась о возможности блокировки популярной социальной сети TikTok, сообщает Zakon.kz.

Аида Балаева сообщила, что в социальных сетях выросли факты мошенничества и распространения ложной информации.

«Соцсети открываете, и там разный контент – и огромный перечень. Это и распространение наркотических веществ, порнографических материалов, это буллинг взрослых и детей, экстремистского характера материалы, религиозного характера материалы. Мониторинг показывает, что сегодня количество противоправного контента в соцсетях растет. И мировая тенденция – вы видите, что многие страны вынуждены сейчас блокировать и отказываться от некоторых соцсетей», – заявила она.

Между тем в Казахстане, по ее словам, этот вопрос будет рассматриваться исходя из того, насколько уровень противоправного контента «будет превалировать и зашкаливать».

«В частности, сейчас TikTok идет. Мы изучаем этот вопрос. Нужно, на мой взгляд (блокировать –. ред.), я как министр говорю, что нужно рассматривать, потому что, видите, мы вовлечены в это, дети смотрят», – заявила она.

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