Ильхам Алиев: Современные российско-азербайджанские отношения основаны на дружбе, взаимопонимании и нацеленности на результат (видео)

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Современные российско-азербайджанские отношения основаны на дружбе, взаимопонимании и нацеленности на результат.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, встречаясь вместе с российским коллегой Владимиром Путиным с ветеранами – строителями БАМа.

«Современные российско-азербайджанские отношения основаны на дружбе, взаимопонимании, взаимной поддержке и нацеленности на результат. Сегодня мы не только реализуем крупные транспортные проекты, активно участвуем <…> в создании международного транспортного коридора Север – Юг, но также и активно сотрудничаем и в экономической, и в политической, в энергетической, в гуманитарной и во многих других сферах», – сказал азербайджанский лидер.