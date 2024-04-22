Раиси отправился в Пакистан

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Президент Ирана Эбрахим Раиси отправился с официальным визитом Пакистан 22-24 апреля.

Раиси будут сопровождать жена и высокопоставленная делегация, включая главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна и других членов правительства, а также представителей бизнеса. В ходе визита президент Ирана встретится с президентом Пакистана Асифом Али Зардари и премьер-министром Шахбазом Шарифом. Раиси также посетит Лахор и Карачи.

По данным пакистанского МИД, в ходе визита будут обсуждаться укрепление иранско-пакистанских связей и развитие сотрудничества в сферах торговли, связи, энергетики, сельского хозяйства. Стороны рассмотрят развитие региональных и мировых событий, а также двустороннее сотрудничество в борьбе с общей угрозой терроризма, уточнили в пакистанском министерстве.