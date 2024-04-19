Мирзоян признал наличие проблем между Ереваном и Москвой

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Справедливости ради стоит сказать, что отношения между Арменией и Россией, я бы сказал, находятся не на самой высокой точке.

Об этом в ходе визита в Саудовскую Аравию заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью журналу «Arab News» коснувшись текущей ситуации в армяно-российских отношениях.

«Конечно, есть сложности, и мы не можем и не хотим их скрывать. В армянском обществе есть проблемы и есть вопросы, например, по поводу действий российских миротворцев в Карабахе. Так что проблемы действительно есть, но в то же время мы работаем в этом направлении», – сказал Мирзоян.