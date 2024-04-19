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Зеленский просит Запад помочь в отражении атак России (видео)

Зеленский просит Запад помочь в отражении атак России (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский убеждает Запад помочь в отражении российских атак.

«Израиль не остался в одиночестве и почти 100% выпущенных по нему средств были нейтрализованы. Это убедительная эффективность воздушного щита стран НАТО, вашей противовоздушной обороны, вашей боевой авиации – всего, что сейчас работало в небе Ближнего Востока и разрушило не только иранские дроны и ракеты, но и несколько опасных мифов», – отметил украинский лидер.

Президент Украины указал на то, что для действий союзников на Ближнем Востоке не было необходимости активировать Пятую статью, и союзники действовали вместе, чтобы защитить государство, которое не является членом Альянса.

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