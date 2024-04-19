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В Азербайджане будет 30 градусов тепла

В Азербайджане будет 30 градусов тепла

20 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха составит ночью 13-18° тепла, днем 24-29° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, 758 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 65-70%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные осадки, местами интенсивные, грозы и град. Ночью и утром местами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.

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