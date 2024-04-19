Началось строительство автодороги Агдере-Агдам

190 Просмотров

Началось строительство автодороги Агдере-Агдам.

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ширина проезжей части автодороги Агдере-Агдам, отделяющейся от 9-го км автодороги Суговушан-Кяльбаджар и имеющей протяженность 33,5 км, составляет 9 метров. Дорога, ширина грунтового полотна которой составит 15 метров, строится по II техническому разряду с двумя полосами движения.

«В настоящее время на автомобильной дороге ведутся земляные работы по проекту. Так, с помощью специальной техники выполняются работы по удалению непригодного для использования грунта и доведения дороги до нормативной высоты с предоставлением полезного материала, расширению и профилированию дороги.

Для своевременного завершения строительных работ на территорию привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.

Автомобильная дорога Агдере-Агдам является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации территорий», – говорится в сообщении госагентства.