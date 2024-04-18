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Украина блокирует пророссийские TikTok-каналы

Украина блокирует пророссийские TikTok-каналы

В Украине начали блокировать TikTok-каналы, распространяющие российскую пропаганду. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины (ЦПИ СНБО) в четверг, 18 апреля.

Уже заблокированы 24 канала, которые продвигали пророссийские нарративы. В их числе каналы блогера Анатолия Шария, экс-нардепа Александра Дубинского, антивакцинатора Остапа Стахива, пропагандистки Диана Панченко и другие.

«Работа над блокировкой каналов из списка на территории Украины и обнаружением новых продолжается», – говорится в сообщении.

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