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Госдеп недоволен выводом росмиротворцев из Азербайджана

Госдеп недоволен выводом росмиротворцев из Азербайджана

Первый заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель в ходе брифинга ответил на вопрос о выводе российских миротворцев из Карабаха.

«Мы не видели ничего, указывающего, что российская военные вкладывали в более мирный и стабильный регион Южного Кавказа, и события в Карабахе этой осенью показательны в этом плане. Это еще один пример того, что Россия не является надежным союзником или партнером», — заявил представитель Госдепа.

«Мы решительно поддерживаем усилия Армении и Азербайджана по достижению прочного и достойного мира, и мы готовы продолжать содействовать этому процессу», – заявил Ведант Патель.

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