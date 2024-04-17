Температура воздуха в Азербайджане прогреется до 28°

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В Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 21-26° тепла. Атмосферное давление опустится с 759 мм рт.ст. до 756 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-65%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла.