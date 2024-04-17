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Джон Бон Джови может уйти со сцены

Джон Бон Джови может уйти со сцены

Американский музыкант Джон Бон Джови признался, что уйдет со сцены, если к нему не вернется голос. Об этом артист сообщил в новом интервью The Sunday Times.

В частности, исполнитель, перенесший в 2022 году операцию на голосовых связях, до сих пор проходит реабилитационную терапию. Он заявил, что если его данные не вернутся, то уход со сцены будет лучшим решением.

«Я хочу выступать по два с половиной часа в день, четыре вечера в неделю – и я знаю, насколько хорошим я могу быть, поэтому, если я не смогу петь… Скажем так, мне когда-нибудь придется быть толстым Элвисом», – заявил Бон Джови.

И все же артист совсем не отказывается от пения. Он записал новый альбом, но отмечает огромную разницу между работой в студии и гастролями.

Релиз нового альбома группы запланирован на 7 июня.

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