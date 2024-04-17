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Армения сократила деятельность в ОДКБ

Армения сократила деятельность в ОДКБ

Понятие «заморозка» не отражено в документах ОДКБ, поэтому не будем его использовать применительно к сложившейся ситуации.

Об этом сказал генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

По его словам, которые приводит News.ru, Армения действительно существенно сократила объем своей деятельности в качестве члена Организации: «Но, тем не менее, работа продолжается, все вопросы, включенные в повестку Секретариата, обсуждаются в рабочем порядке. Ясность в этом вопросе была бы на пользу всем участникам нашего объединения, прежде всего, для полноценного планирования».

Генсек напомнил, что участие в таком союзе — это прерогатива, благодаря которой при разумном подходе участник получает возможность полноценно обеспечивать национальную безопасность. Особенно если геополитическое положение страны таково, что вызовы и угрозы зачастую оцениваются местными же аналитиками как экзистенциальные.

Тасмагамбетов отметил, что решение о возобновлении деятельности в прежнем объеме зависит исключительно от политического руководства Республики Армения.

Он также добавил, что аналитики отмечают тенденцию к обострению ситуации на Южном Кавказе: «Очевидно, что такие риски существуют. Поэтому большая ответственность лежит на политическом руководстве стран региона, прежде всего, перед своими народами».

Генсек ОДКБ подчеркнул, что Секретариат ОДКБ, в свою очередь, всегда готов решать задачи по обеспечению безопасности в регионе в соответствии с целями Организации, подписанными документами и озвученными инициативами.

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