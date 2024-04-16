Азербайджан вновь поддержал независимость и целостность Украины (фото)

215 Просмотров

16 апреля заместитель министра иностранных дел Украины Ирина Боровец провела встречу с послом Азербайджанской Республики в Украине Сеймуром Мардалиевым.

Согласно информации Министерства иностранных дел Украины, состоялось обсуждение ряда вопросов двустороннего сотрудничества, была подтверждена взаимная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана.

В ходе встречи Ирина Боровец поблагодарила Азербайджан за предоставленную гуманитарную помощь для энергетической системы Украины и восстановления гражданской инфраструктуры. Стороны уделили внимание поддержке проукраинских инициатив и осуждению военных преступлений, незаконной депортации украинских детей, а также Международной Крымской Платформе и Саммиту Глобального мира.

Посол Сеймур Мардалиев проинформировал о подготовке к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которая пройдет в Азербайджане.

Посол также заверил в решимости Азербайджана продолжать поддерживать Украину в защите ее независимости и территориальной целостности.