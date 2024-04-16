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Россия смогла быстро восстановить часть НПЗ, поврежденных украинскими дронами

Россия смогла быстро восстановить часть НПЗ, поврежденных украинскими дронами

По оценкам Reuters, Россия смогла отремонтировать треть поврежденных с начала года мощностей нефтеперерабатывающих заводов. Даже несмотря на трудности с получением западных запчастей из-за санкций.

Среди них — принадлежащий «Роснефти» Рязанский завод, Сызранский НПЗ и Куйбышевский НПЗ. Это позволит нарастить объемы переработки нефти с 4,1 млн тонн в марте до 4,4 млн тонн в апреле.

С начала года украинские дроны повредили десяток российских НПЗ, что привело к сокращению производства почти на 14%. Последняя успешная атака состоялась 2 апреля, когда был повреждён завод в Нижнекамске.

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