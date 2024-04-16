Раиси позвонил Путину

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По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Об этом сообщили в Кремле.

Путин и Раиси обсудили обстановку на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске и ответных мер Тегерана.

Российский лидер в телефонном разговоре выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации.

Иранский президент отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер, подчеркнул незаинтересованность в дальнейшей эскалации.