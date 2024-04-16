Россия помогает Ирану укрепить противовоздушную оборону

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Россия помогает Ирану укрепить свою противовоздушную оборону против возможной атаки Израиля, пишет Washington Post.

Американская газета сообщает, что в прошлом году иранская делегация посетила завод по производству пусковых установок и других компонентов ПВО, включая систему С-400, которая, по оценкам, способна обнаружить стелс-самолеты, стоящие на вооружении ВВС Израиля. Согласно отчету, делегация состояла из 17 человек, и для гостей в Тегеране был организован VIP-визит, включавший роскошные обеды и культурные мероприятия.

В российском документе, обнаруженном хакерами и выложенном в интернет, визит иранцев описывается как возможность продемонстрировать научно-технический потенциал, который Россия может предложить Ирану.

Неясно, привел ли этот визит к покупке оборонных систем, но в американском разведывательном сообществе считают, что он свидетельствует об углублении стратегических отношений между Тегераном и Москвой, которые начали формироваться во время российского вторжения на Украину. Иран согласился поставлять России БПЛА «Шахед», а затем помог создать завод и производственную линию для БПЛА в промышленной зоне Елабуга под Казанью.

В апреле прошлого года российская делегация посетила Иран и была впечатлена БПЛА, оснащенными турбодвигателем и способными развивать скорость около 500 км/ч. В январе прошлого года такой БПЛА, модель Shah-238, уже был перехвачен на Украине. Сообщается, что БПЛА этой модели были выпущены Ираном в сторону израильской территории во время иранской атаки в начале недели.