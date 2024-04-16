СЕ принял решение вернуть Азербайджан в ПАСЕ, сообщают СМИ |
Ильхам Алиев рассказал, что вода Каспия в скором времени будет использоваться как питьевая |
Алиев: Обмеление Каспийского моря налицо |
Иран снова грозится «страшным ответом» Израилю |
Россия поразила украинский воздушный «шар-террорист» |
В Саудовской Аравии назвали Иран «спонсором терроризма» и признались в обороне Израиля |
Нетаньяху: Израиль заставит Иран нервно ждать |
Протесты в Тбилиси вылились в столкновения и задержания (обновлено, фото, видео) |
Тегеран предупредил Вашингтон о жестком ответе на атаку Израиля |
Главное Мир

Россия помогает Ирану укрепить противовоздушную оборону

Россия помогает Ирану укрепить противовоздушную оборону

Россия помогает Ирану укрепить свою противовоздушную оборону против возможной атаки Израиля, пишет Washington Post.

Американская газета сообщает, что в прошлом году иранская делегация посетила завод по производству пусковых установок и других компонентов ПВО, включая систему С-400, которая, по оценкам, способна обнаружить стелс-самолеты, стоящие на вооружении ВВС Израиля. Согласно отчету, делегация состояла из 17 человек, и для гостей в Тегеране был организован VIP-визит, включавший роскошные обеды и культурные мероприятия.

В российском документе, обнаруженном хакерами и выложенном в интернет, визит иранцев описывается как возможность продемонстрировать научно-технический потенциал, который Россия может предложить Ирану.

Неясно, привел ли этот визит к покупке оборонных систем, но в американском разведывательном сообществе считают, что он свидетельствует об углублении стратегических отношений между Тегераном и Москвой, которые начали формироваться во время российского вторжения на Украину. Иран согласился поставлять России БПЛА «Шахед»,  а затем помог создать завод и производственную линию для БПЛА в промышленной зоне Елабуга под Казанью.

В апреле прошлого года российская делегация посетила Иран и была впечатлена БПЛА, оснащенными турбодвигателем и способными развивать скорость около 500 км/ч. В январе прошлого года такой БПЛА, модель Shah-238, уже был перехвачен на Украине. Сообщается, что БПЛА этой модели были выпущены Ираном в сторону израильской территории во время иранской атаки в начале недели.

Теги:
Из этой рубрики
Раиси позвонил Путину
Мир

Раиси позвонил Путину

2024/04/16, 16:47
Россия помогает Ирану укрепить противовоздушную оборону
Мир

Россия помогает Ирану укрепить противовоздушную оборону

2024/04/16, 16:09
В Дубае затопило метро (видео)
Мир

В Дубае затопило метро (видео)

2024/04/16, 15:49
Фонд Сороса покинул страны Центральной Азии и Восточной Европы
Мир

Фонд Сороса покинул страны Центральной Азии и Восточной Европы

2024/04/16, 15:16
Си Цзиньпин сделал заявление по Украине
Мир

Си Цзиньпин сделал заявление по Украине

2024/04/16, 15:00
Зеленский: Не дай Бог, не будет Путина
Мир

Зеленский: Не дай Бог, не будет Путина

2024/04/16, 13:49
Боррель объяснил, почему ЕС не может признать КСИР террористической организацией
Мир

Боррель объяснил, почему ЕС не может признать КСИР террористической организацией

2024/04/16, 13:10
Дешёвый балаган с весьма опасными последствиями
Мир

Дешёвый балаган с весьма опасными последствиями

2024/04/16, 12:44
Зеленский: Почему страны НАТО защищали Израиль?
Мир

Зеленский: Почему страны НАТО защищали Израиль?

2024/04/16, 12:33